Kommentator: Halep er den største trussel for Wozniacki

Caroline Wozniacki generobrede efter seks års fravær tennistronen med grand slam-triumfen i Australian Open i januar.

I de kommende uger skal Wozniacki forsvare positionen som verdensetter, og det bliver vanskeligt.

Det vurderer den tidligere topspiller Tine Scheuer-Larsen, der følger kvindetennis som kommentator for TV3 Sport og ser toppen som meget jævnbyrdig og åben i øjeblikket.

Rumæneren Simona Halep, som tabte til Wozniacki i finalen i Australian Open, er blot 349 point fra førstepladsen.

- Halep er den største trussel, fordi hun ligger så tæt på og er en fremragende tennisspiller.

- Det er utroligt spændende, og lige nu bokser Halep med Caroline om den førsteplads, siger Tine Scheuer-Larsen.

De to rivaler er seedede til at mødes i finalen i denne uges WTA-turnering i Doha, hvor ni af verdens bedste ti spillere deltager. Sidste år nåede Wozniacki finalen.

- Toppen i kvindetennis er utrolig jævnbyrdig og interessant. Spillerne formår at få meget godt frem i hinanden lige nu.

- Det er åbent, hver gang der er en turnering. Det er det også i Doha. Niveauet er blevet bedre. Det bliver et år, hvor vi får mange forskellige vindere af turneringerne, påpeger Tine Scheuer-Larsen.

Wozniacki er fortsat motiveret og ønsker at forsvare positionen som verdensetter så længe som muligt.

- Jeg bliver ved med at få erfaring og bliver ved med at lære. Jeg ser tennissporten udvikle sig hele tiden, så jeg er konstant nødt til at forbedre mit eget spil for at blive på toppen.

- Og man bliver også smartere. Jeg har lært at træne ordentligt og at beskytte mig selv, så jeg undgår skader, siger Wozniacki til turneringens hjemmeside.

Tine Scheuer-Larsen, der er tennistræner i HIK, kalder det befriende og forløsende, at Wozniacki endelig vandt en grand slam-titel.

- Hun er bare vokset så utroligt meget med opgaven. Og hun er ikke mæt. Det har givet hende endnu mere blod på tanden, og hun bliver ved med at bygge på og udvikle sit spil.

- Hun er blevet mere sulten, og det er det, der driver værket. Hun har opnået, hvad man kan som tennisspiller, men der er stadig en enorm drivkraft i hende, siger Tine Scheuer-Larsen.

Og måske er der mere dansk succes på vej.

- Hun skal spille for at vinde og ikke for at forsvare noget som helst. Det ligger åbent foran hende.

- Hun skal blive ved med at rykke og turde noget. Hun skal selv ud og tage for sig af retterne. Der er mange, der gerne vil slå hende, siger Tine Scheuer-Larsen.

Wozniacki var oversidder i første runde og møder i anden runde tyske Carina Witthöft. Kampen forventes at gå i gang omkring klokken 15.30 onsdag.