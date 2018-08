Kommentator: Atlético er rustet til at overtage tronen

Den spanske fodboldsæson er sparket i gang i weekenden. Barcelona vandt mesterskabet i sidste sæson, men magtbalancen kan tippe i denne.

Atlético Madrid har handlet godt ind i transfervinduet, og samtidig har klubben holdt på stammen af spillere, der i sidste sæson vandt Europa League.

Onsdag vandt Atlético den europæisk Super Cup over Real Madrid. Journalist og fodboldkommentator Morten Glinvad var selv på stadion til kampen, og det var et stærkt Atlético-hold han så i 4-2-sejren

- Jeg havde følelsen af, at det var to jævnbyrdige hold. Før i tiden var det lidt af en overpræstation for Atlético, når klubben kunne spille med. Det synes jeg ikke længere, siger Morten Glinvad.

Atlético vandt senest mesterskabet i 2014. Skal klubben tage trofæet tilbage, ligner dette den perfekte sæson til at gøre det i.

Angriberen Antoine Griezmann lignede i sommer et næsten sikkert Barcelona-køb, men han valgte før VM at forlænge med Atlético.

- Det, at klubben holdte på Griezmann, er det vigtigste. Nu har de ham og Diego Costa i angrebet, og det er der et kæmpe potentiale i. Desuden har de handlet bedst ind af de tre store, siger Glinvad.

Klubben har smidt en halv milliard kroner efter den franske kreatør Thomas Lemar, der blev hentet i Monaco. Han kan både spille 10'er-positionen og dække de to kanter, hvor klubben har manglet fart.

Atletico har også været på rov i Villarreal, hvor man har hentet 22-årige Rodri, der som type ligner Sergio Busquets.

Han skal tage over efter klublegenden Gabi, der efter 414 kampe i Atlético-trøjen er draget til Al Sadd i Qatar.

Real Madrid ser anderledes svækket ud. 2-4-nederlaget til Atlético var første tegn på de problemer, Reals nye cheftræner, Julen Lopetegui, kan løbe ind i.

- I finaler taber det hold, der laver flest fejl, oftest, og Atlético er eksperter i at udnytte det. Vi er ikke glade for resultatet. Det er ikke normalt for os at indkassere fire mål, sagde han efterfølgende.

Real Madrid endte sidste sæson 17 point efter Barcelona, men har vundet tre Champions League-titler de seneste tre sæsoner.

Klubben har indtil videre været overraskende passiv på transfermarkedet. Et salg af et så stort navn som Ronaldo, der er skiftet til Juventus, kalder normalt på en erstatning,

Men det virker som om, at klubben sætter sin lid til Gareth Bale, der de seneste fem sæsoner har stået i skyggen af Ronaldo.

Morten Glinvad er spændt på at se, om Real Madrid er færdig med at købe ind.

- Bale var banens bedste spiller i første halvleg af Super Cup-kampen, men han forsvandt i anden. Man har sin tvivl om ham. Det ville være uhørt, hvis Real ikke foretager sig noget, inden transfervinduet lukker i, siger Morten Glinvad.

Transfervinduet lukker om 14 dage. Real Madrid har indtil videre hentet VM's bedste målmand, Thibaut Cortouis, der formentlig slår Keylor Navas af pinden.

Derudover har klubben købt den blot 18-årige brasilianske angriber Vinícius Júnior af brasilianske Flamengo for 335 millioner kroner.

Barcelona har vundet ni af de seneste 14 mesterskaber og har denne sommer beholdt den samme stamme af spillere, der de seneste sæsoner har været dominerende i ligaen.

Klubben har dog sagt farvel til anfører Andrés Iniesta, der fortsætter karrieren i Japan. Som erstatning er den unge, uprøvede brasilianer Arthur hentet.

- Nu missede de købet af Griezmann, og sidste år mistede de Neymar og betalte overpris for Ousmane Dembélé. Det underbygger indtrykket af, at der ikke er nogen åbenlys kurs, siger Glinvad.

Han ser dog stadig Barcelona som mesterskabsfavorit. Mesterholdet åbnede lørdag aften sæsonen med en sejr på 3-0 hjemme mod Alaves.