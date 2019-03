Team Esbjerg har tabt en enkelt kamp. Det var unødvendigt, men der er nu ingen grund til panik. Slutspillet har stadig alle muligheder for at blive en succes. Det er imidlertid sikkert og vist, at flere spillere på holdet skal byde ind. Team Esbjerg har fået et "wakeup-call", og det er måske slet ikke så tosset. Foto: Morten Lee Pedersen