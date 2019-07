Kommentar: Derfor er det problematisk for EfB at hente en ny angriber

Adrian Petre spillede en okay kamp i Herning fredag aften, men han blev aldrig en trussel i offensiven, selv om han havde mindst én stor chance. Foto: Johnny Pedersen/Scanpix

Tre klassespillere til én plads er en lidt for stor luksus i en klub som EfB. Omverdenen må acceptere, at det koster at bruge unge spillere.

Reaktionen var lige så forventelig, som den var forståelig, da EfB havde tabt 1-0 til FC Midtjylland fredag aften. Nu skal klubben reagere, nu skal der hentes en ny angriber, der kan sparke de chancer ind, der blev misbrugt i Herning. Reaktionen er forståelig, fordi det siger sig selv, at når man får så store muligheder i en så svær udekamp, så skal de bare udnyttes. Og når de ikke bliver det, breder frustrationerne sig. Og kravet om handling. Men så nemt er det ikke for EfB bare at hente en ny angriber. Af flere grunde Dels er der økonomien. Trods en fornem første sæson i superligaen bokser klubben stadig med et lån på 33 millioner og en drift, der i bedste fald går i nul - der er bare ikke ret mange penge at rutte med. Dels er der bemandingen. I træner John Lammers' system er der kun plads til én decideret angriber, og lige nu har klubben to spillere, der kan udfylde den plads, Yuri Yakovenko og Adrian Petre. At tilføje en ekstra spiller, der dækker den plads, vil nok øge konkurrencen, men det vil også øge frustrationen hos de to, der skal sidde ude. Det vil være noget af en luksus at have to deciderede angribere siddende på bænken for en klub med EfB's økonomi og niveau.

Talent er klar i kulissen Kan John Lammers så ikke bare spille med to angribere? Jo, det kan han vel godt. I teorien. Men det gør han ikke. Det har han kun gjort i ganske få og korte sekvenser i sin tid i EfB og aldrig fra start - så det er i virkelighedens verden ikke et tema. Derfor vil indkøbet af en ny angriber kræve, at en af de to nuværende - ret sikkert Adrian Petre - bliver solgt, og det kan blive bøvlet at komme af med ham til en rimelig penge. Havde han scoret én gang mere ved U21-EM, var der måske sket noget - det gjorde han ikke. Samtidig er der også den ikke uvæsentlige detalje, at der i kulissen venter en ung angriber, Rasmus Rejnhold, der formentlig får spilletid i løbet af sæsonen. Ham tror klubben på, og han bliver kun bedre, hvis han får muligheden for at vise det. Nej, han er ikke klar til superligaen, men han bliver det jo kun, hvis han får spilletid. Du kan ikke træne dig til superliga-niveau.

De unge laver fejl Det samme gælder så i øvrigt unge Patrick Egelund, der jo var den store skurk fredag aften. Når fans og andet godtfolk råber på nye spillere, fordi de unge fejler, glemmer de selve præmissen for at bruge egne talenter. De vil lave fejl, de vil lave flere fejl end de rutinerede, og de vil lave fejl, der koster, som det gjorde fredag aften - kun på den måde bliver de klogere, bedre og på et tidspunkt forhåbentlig gode nok til superligaen. Kun på den måde er spillere som Jacob "Lungi" Sørensen og Daniel Anyembe vokset ind i rollerne som stamspillere. Fordi de har fået lov til at blive bedre på kampbanen. Dermed ikke sagt, at EfB ikke skal kigge sig om efter forstærkninger - det giver bestemt mening. Og det giver også mening at kigge efter forstærkning til den offensiv, der ser lige lovlig tynd ud lige nu, ikke mindst på kanterne, men det skal gøres med omtanke og i respekt for truppens sammensætning og talentudviklingen.