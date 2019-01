Kom helt tæt på spillerne, som skal skaffe VM-guldet til Danmark

Jannick Green

- Det er ikke sjovt at stå i skyggen af en klassemålmand som Niklas Landin, selv om vi er og altid har været nære venner, siger den danske målmand Jannick Green.

- Det har godt for mig at få bevist mine kvaliteter på klubholdet i Magdeburg. Jeg har netop forlænget min kontrakt til 2022, og jeg har fået mere spilletid på landsholdet, så nu ser verden meget lysere ud, siger den danske VM-målmand.

Jannick Green har selv været førstemålmand i Magdeburg. Det har fået Tysklands nummer tre Dario Quenstedt til at skifte klub. Han skifter til Kiel, hvor han bliver andenmålmand for Niklas Landin - den position, som har fået tyskernes første VM-keeper Andreas Wolf til at skifte til polsk håndbold.

Den nye andenmålmand i Magdeburg bliver en ung svensker, så nu er der ingen tvivl om, at Jannick Green bliver førstekeeper på sit klubhold.

- Det er underligt at tænke på, at Magdeburg for 25 år siden var en typisk østeuropæisk by og et levn fra russerne. Nu er det en moderne by, hvor vi har et internationalt håndboldhold, der er byens flagskib, siger Jannick Green.

Folk flygtede fra det gamle Østtyskland. Nu er der ingen, der flygter fra Magdeburg. Det er en by, der tiltrækker sig nogle af verdens bedste håndboldspillere, og Magdeburg har allerede markeret sig ved at sende Flensburg/Handewitt ud af årets pokalturnering.

- Vi har masser af gode håndboldspillere. Jeg er så heldig at have to danske holdkammerater i Michael Damgaard og Mads Christiansen, men der er mange andre store profiler. Besjak og Albin Lagerbäck er to af de bedste. Vi ser frem til EHF Cup'en, siger Jannick Green, der også kan bryste sig af, at han har rundet 100 landskampe.

Han er kendt som den bedste fodboldspiller i håndboldlandsholdets trup, og det er ikke ubetydeligt, eftersom håndboldspillerne altid varmer op med at spille fodbold. Han var på fodboldakademi i FC Midtjylland.

- Jeg fortryder ikke, at jeg valgte håndbold. Jeg var aldrig blevet en god fodboldspiller, der kunne gøre fodbold til mit levebrød, siger han.

- Det er vigtigt for mig, at målmændene har det godt sammen, og derfor er det fint, at Niklas og jeg er meget tætte og har været det altid. Jeg er glad for, at vi har fået Michael Bruun som målmandstræner omkring landsholdet. Vi er ikke samlet så tit, men jeg har været vant til svenske målmandstrænere, Claes Heltgren og Tomas Svensson, der stadig er målmandstræner i Magdeburg. Derfor er det fint med Michael Bruun, der giver os noget andet, siger han.

Jannick Green har været fast keeper i truppen bortset fra EM i Polen, hvor Kevin Møller var med.

- Det er min syvende slutrunde, og det bliver ikke større, fordi vi er på hjemmebane. Min mor og far kommer til kampene, men de er meget nervøse hver gang, siger han.

Hans mor Hanna Green spillede selv på landsholdet i slutningen af 70'erne, og hans far var træner for moderens klubhold i Nørlem/Nr. Nissum. Hans moster Maja Green var også topspiller, så hun tager med for at dulme søsterens og svogerens nerver.

De følger Jannick Green med stor interesse. Han er nemlig trådt ud af Niklas Landins skygge, så han har fået en langt større rolle og et større ansvar.