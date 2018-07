Optakt: Verdens største cykelløb Tour de France er netop afsluttet, men danske cykelfans kan få stillet cykelabstinenserne allerede fra onsdag. Her lyder startskuddet til den 28. udgave af Danmark Rundt.

Flere syd- og sønderjyder er på startlisten. Og de har vidt forskellige mål. Blandt dem er Nicolai Brøchner fra Kolding, der kører for amerikanske team Holowesko-Citadel. Brøchner håber på, at han kan få et godt resultat med hjem.

- Jeg har arbejdet hårdt hen imod det her løb for at være i form. Det er det største løb, jeg kommer til at køre i år, så jeg vil gerne gøre en god figur. Jeg kommer ikke som en af de største favoritter, men jeg tror, at det bliver svært at håndtere løbet for de større hold. Det vil jeg udnytte, siger Nicolai Brøchner, der sidste år vandt bjergtrøjen.

- Den store drøm er at komme herfra med en etapesejr. Men på den anden side vil jeg også gerne køre løbene aggressivt. Det er før set, at morgenudbruddene holder hjem. Og hvis jeg ender der, så kører jeg også efter bjergtrøjen i år. Hvis det er den bedste mulighed for succes, så vil jeg gå efter det, forklarer koldingenseren, der for nylig blev nummer fire ved DM.