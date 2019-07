Kolding-træner efter premieresejr: - Der var nerver på spil

Kolding IF: Anders Jensen var glad. Naturligvis. Kolding IF-træneren lykkedes med sin plan, da hans hold tog alle tre point i sæsonens første kamp.

- Det var rart. Det var det, vi havde håbet på og drømt om, sagde han efter kampen.

I første halvleg var særligt Denis Fazlagic en stor oplevelse. Anders Jensen havde på forhånd set, at den hurtige kantspiller ville have muligheder.

- De var uden deres normale venstre back, så de måtte have Fredslund derover, så vi vidste, at vi ville have en fartfordel. Det ville vi gerne udnytte. Og så skulle vi sørge for at komme med i feltet, og det synes jeg, at vi gør rigtig fint. Vi kunne også have scoret en mere i første halvleg og et par stykker i anden halvleg, sagde cheftræneren.

I anden halvleg blev Kolding IF mere passive, og det skyldtes både nerver og træthed, mente Anders Jensen.

- Det er en premierekamp. Der er nerver på spil, sagde han.

- Vi har haft tre ugers opstart, og de har haft fem. Så kræfterne var ved at løbe lidt ud. Men det håber vi, at vi kommer efter.

Kolding har i sommer blandt andre hentet den tidligere EfB- og Brøndbyspiller, Brent McGrath, men han var ikke i truppen.

- Han er med, når han er bedre end de andre. Han har ikke været her i ret lang tid, men han arbejder hårdt til træning. Rammer han det niveau, han har vist før, så kommer han i spil, men vi har Rune Nautrup og Jeppe Hansen, som er skarpe.