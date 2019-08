Kolding-profil havde ikke drømt om topkamp i Fredericia

KOLDING IF: Godt nok led Kolding IF sit første pointtab med 1-1 hjemme mod Vejle i femte runde, men alligevel går oprykkeren ind til udekampen mod FC Fredericia som tophold i 1. division.

- Det tager vi ikke så tungt, sagde Kolding IF-træner Anders Jensen efter 1-1-kampen mod Vejle om, at hans hold fører 1. division, når holdet søndag eftermiddag møder FC Fredericia i en kamp, der er at betegne som en topkamp, fordi Fredericia kun er tre point efter Kolding.

Denis Fazlagic, der tidligere har spillet for Fredericia, havde ikke regnet med at skulle spille topkamp mod sin gamle klub.

- Vi havde ikke drømt om, at vi skulle spille topkamp i Fredericia i 6. runde. Det er fandeme vildt. Det glæder jeg mig til. Og jeg glæder mig til at komme tilbage til min gamle hjemmebane. Jeg tror på vores chancer. Jeg tror, Fredericia ligger fint til os, lyder meldingen fra Fazlagic.

Han glæder sig over den fodboldeufori, der er i Kolding lige nu.

- Man kan mærke, at byen simrer. Det er en fornøjelse at spille for så mange mennesker.