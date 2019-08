Nykøbing FC har et erklæret mål om at spille i superligaen i 2020. Hvis oprykningen skal blive en realitet til sommer skal et oprykkerhold besejres på hjemmebane, men Kolding IF kan tilføje holdet fra Falster det tredje nederlag i træk.

KOLDING IF: Ambitionerne fejler bestemt ikke noget hos de to 1. divisionsklubber, der fredag aften mødes i Nykøbing Falster Idrætspark.

Oprykkeren fra Kolding IF vil trods status af oprykker gerne etablere sig i den bedste halvdel af 1. division, mens hjemmeholdet Nykøbing FC har en erklæret ambition om at spille i superligaen i 2020. Skal den indfries kræver det oprykning i denne sæson, hvor kun et enkelt hold tager turen op i bedste række.

Kolding har for sin del fået en flot start på sæsonen. Fire sejre på stribe plantede holdet på førstepladsen. Siden blev det 1-1 hjemme mod Vejle Boldklub, og i søndags tabte holdet for første gang, da det indkasserede et nederlag på 3-4 i Fredericia.

Nykøbing er i færd med sin fjerde sæson i 1. division siden oprykningen i 2016, og ambitionerne omkring klubben er kolossale. Et nederlag på 0-3 i Viborg og inden da 0-1 hjemme mod lokalrivalerne fra Næstved har ikke fået ambitionerne til at se realistiske ud.

Blandt holdets bærende spillere er Søren Christensen, der er blevet 33 år. I en periode på 10 år spillede han mere end 200 kampe for FC Nordsjælland, med hvem han blev dansk mester i 2012.

En anden erfaren midtbanemand er den 38-årige anfører, Lars Pleidrup, der har superligaerfaring fra AGF og FC Vestsjælland. 27-årige Mathias Gehrt spillede 55 superligakampe for Brøndby i en ung alder, inden han spillede tre sæsoner i hollandske Den Haag.

Holdets topscorer er 19-årige Magnus Warming, der er vendt tilbage til Nykøbing på en lejeaftale fra Brøndby. Han har scoret tre mål hidtil i sæsonen.

Begge hold har brug for point - i særdeleshed Nykøbing FC - for igen at komme på ret kurs. Spillemæssigt har det dog set fornuftigt ud for Kolding IF både mod Vejle og særligt i Fredericia, hvor oprykkeren producerede chancer til mere end de tre mål.