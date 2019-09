Kolding IF-træner ryster posen før pokalkamp med superligamodstand

Cheftræner Anders Jensen kan give debut til et par nyankomne spillere, når Kolding IF skal forsøge at gentage sidste års pokaloverraskelse mod superligaholdet Randers FC.

KOLDING IF: For et års tid siden var det en gedigen sensation, at Kolding IF fra 2. division slog Randers FC fra superligaen ud af pokalturneringen trods et tidligt rødt kort.

Onsdag aften vil det være en overraskelse, men ikke et gigantisk chok. Kolding IF er kommet godt fra start i 1. division efter oprykningen, men en ny tid for klubben tegner også et nyt billede inden gentagelsen af sidste efterårs pokalduel.

- Umiddelbart er vi i en lidt anden situation nu, hvor man kan sige, at vi selvfølgelig har en rigtig svær opgave i og med, at der er tre nedrykkere fra Nordicbet ligaen. Så det er vigtigt, at vi holder mange spillere i gang, og at vi holder spillere i gang i forhold til at kunne skifte så meget rundt som muligt, fordi det kræver rigtig meget fysisk at spille 1. division kontra at spille 2. division. Men det betyder ikke, at vi på nogen måde sælger kampen. Tværtimod stiller vi op og forsøger at vinde, men det vil ikke være de samme 11, som render på banen, som rendte på banen i Nykøbing i fredags, siger cheftræner Anders Jensen.