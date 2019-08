Kolding IF-træner forventer trodsreaktion fra søndagens modstander

Måske er det et såret dyr, Kolding IF møder søndag eftermiddag i 1. division. Kolding IF-træner Anders Jensen forventer, at Næstved er motiveret for at revanchere et skidt resultat i sidste uge.

Kolding IF: Nyoprykkerne fra Kolding jagter tre nye point, når holdet søndag løber på banen i Næstved.

Med en premieresejr over Hvidovre og en uge med selvtillidsfulde spillere har cheftræner Anders Jensen haft en optimal optakt til sæsonens første udebanetur.

Næstved tabte sin første kamp 1-3 mod den anden oprykker fra 2. division, Skive. Anders Jensen forventer, at Næstved kommer stormende.

- Der kommer med sikkerhed en trodsreaktion. De er under pres i forhold til, at de møder endnu en oprykker. Taber de til to oprykkere i de første to uger, så har de haft en dårlig start. Jeg forventer et sandt stormløb, siger han.

Kolding-træneren mener, at søndagens modstander frem til den nye sæson har samlet et hold af dygtige individualister, men ser også Næstved som et hold, der ikke helt er spillet sammen endnu.

- De har et hold af etablerede 1. divisions-spillere. Men jeg synes, at de mangler noget relationelt. Det er klart, når nogle nye spillere skal ind. De skal nok finde sammen inden længe, men det bliver bare ikke mod os, siger Anders Jensen.