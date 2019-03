Kolding IF-træner efter pokalnederlag: - Jeg ærgrer mig over, vi ikke giver publikum et mål

Kolding IF havde stor ære af kampen mod FC Midtjylland, mente træner Anders Jensen. Men han ville gerne have givet publikum et mål at gå hjem på.

Kolding IF: Efter at have smidt Randers' og Vejles superligahold ud af pokalturneringen blev kvartfinalen sidste stop for Kolding IF.

2. divisionsholdet tabte onsdag aften 0-2 til FC Midtjylland, og selvom nederlaget kan kategoriseres som hæderligt, ærgrede Kolding IF-træner Anders Jensen sig.

- Jeg synes, vi skal score i den her kamp. Det kan godt være, at de også har chancer, men jeg synes, vi har muligheder til at score. Vi kan ikke forlange at skabe flere chancer, end vi gør. Jeg ærgrer mig over, at vi ikke giver det her publikum et mål. Det er den eneste anke, jeg har, sagde Anders Jensen med henvisning til, at 6.100 tilskuere kom på stadion.

Så mange mennesker har der ikke været til fodbold på Kolding Stadion siden 1982 ifølge stadionspeaker Ole Bang.