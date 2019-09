Kolding IF skal vise genfunden gejst og energi

Kolding-træner Anders Jensen forventer, at hans spillere vil vise fornyet energi i kampen for at fortsætte som ubesejret hjemmehold i 1. division og komme tilbage på sejrskurs mod Skive.

KOLDING IF: De griner og hujer en del.

Det er ikke til at se eller høre, at spillerne fra Kolding IF ikke har brugt stemmerne til at synge sejrssang efter de seneste seks kampe.

Selv om der er forårsfornemmelser i efterårssolen på træningsbanen ved Kolding Stadion, erkender cheftræner Anders Jensen, at ugen alligevel er brugt til at mobilisere ny energi hos 1. divisionsholdet frem mod søndagens kamp mod Skive.

Netop energien var savnet i søndagens nederlag i Hjørring.

- Kampen i søndags er den eneste, hvor vi kan kigge tilbage og sige, at der var ikke noget til os af den simple grund, at Vendsyssel havde høj kvalitet, og så var vi ikke i stand til at generere den energi, der skulle til. Det er et punkt, hvor vi skal lægge på. Vi skal kunne generere den energi, der skal til for at vinde fodboldkampe, siger Kolding-træneren.

- Ellers synes jeg egentlig, at i kvaliteten og det, vi foretager os, der har vi været kompetitive i alle kampe, og det synes jeg godt, vi kan være stolte over.