Kolding IF måtte bøje sig mod FCM: Alligevel endte det med et festfyrværkeri

Kolding IF måtte bøje sig for et stærkt FC Midtjylland-mandskab, men trods nederlaget på 0-2 i pokalkvartfinalen blev kampen en festlig markering af et forrygende pokaleventyr, der igen satte Kolding på fodboldens landkort.

FODBOLD: Regnen drev ind over Kolding Stadion fra ådalen. Vinden piskede flagsnoren på en flagløs flagstang.

Man skulle være født på de britiske øer for at kalde dette for lækkert fodboldvejr. Prognosen for onsdag den 13. marts 2019: Pokalfodbold med efterårsfornemmelser. Kolding IF mod FC Midtjylland. Topholdet fra 2. division mod superligaens forsvarende danske mester.

Kvartfinale med udeholdet som kæmpefavorit. Eller hvad? For KIF slog jo både Randers FC ud og Vejle Boldklub hjem i samme turnering i efteråret.

Denne opgave var dog anderledes vanskelig. FC Midtjylland har i sin 20-årige levetid været i fire pokalfinaler uden at vinde. Det vil midtjyderne gerne prøve, og de har allerede ryddet FC København af vejen. Derfor ville holdet heller ikke lade sig lulle ind i en forestilling af, at KIF kunne overvindes med et rent reservehold. Så midtjyderne var klædt på til kamp. Ligesom et tusindtalligt publikum var klædt på til kulden.

Det krævede nogle stædige grillkul at varme de eftertragtede grillpølser op i boderne og mætte de maver, der sprang aftensmaden over for at være klar til kamp klokken 18. Det var ikke alle, der nåede det. Altså at være klar. For mange havde tænkt, at de da lige kunne komme trissende kort inden kampstart, og det fik Marcus Allé til at lukke helt til. Tilskuerne nåede slet ikke ind til tiden, og kampen blev udsat 10 minutter.