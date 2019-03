Kolding IF jagter pokalsensation mod FC Midtjylland: Tankede selvtillid i weekenden med storsejr

Onsdag aften jagter Kolding IF den tredje pokaloverraskelse i træk. Holdet fik en optimal optakt med en sejr i weekenden, men sejr over FC Midtjylland fra superligaen i kvartfinalen vil være en sensation.

Kolding IF: Hvis Kolding IF's første kamp i forårssæsonen er en indikation på, hvordan holdet klarer sig mod midtjyske fodboldhold, så ser det godt ud inden onsdagens pokalkamp.

Lørdag blev Kjellerup IF banket 5-1 på Kolding Stadion, og Kolding IF sendte dermed signal til resten af 2. division om, at de har tænkt sig at blive liggende på førstepladsen.

Onsdag aften er der midtjysk modstand igen, men denne gang dog af en lidt anden kaliber. FC Midtjylland, superligaens aktuelle toer og den sværest mulige modstander, Kolding IF kunne have trukket, står på den anden banehalvdel, når kampen fløjtes i gang klokken 18.

Kolding IF-træner Anders Jensen glæder sig over, at foråret blev skudt i gang med manér.

- Premieren er altid svær. Der er kæmpe cadeau til spillerne, også med det i mente, at det ville være helt umenneskeligt ikke at have FC Midtjylland i baghovedet, siger han.

- Vi viste, at vi kan score i etableret angreb og efter standardsituationer. Det giver selvtillid.