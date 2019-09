Kolding IF jagter første sejr i seks kampe

Efter en fantastisk start på sæsonen er Kolding IF uden sejr i fem kampe i træk. Søndag skal holdet forsøge at vende stimen mod superliganedrykkeren fra Vendsyssel FF, der har fået en miserabel start på sæsonen.

- Jeg ser frem til at få målt vores hold op imod en af de formodet stærkeste trupper i rækken. Når det så er sagt, så er det også et hold, der ikke er særligt sammenspillet endnu og mangler nogle relationer. Det er måske der, vi har vores chance, siger han.

Kolding IF: Hvis man inden sæsonstarten fik til opgave at placere superliganedrykkerne fra Vendsyssel FF og 2. divisionsoprykkerne fra Kolding IF efter otte runder i 1. division, så havde mange nok placeret nordjyderne på 3. pladsen og Kolding IF på 11. pladsen. Det forholder sig dog stik modsat.

De defensive takter

Kolding IF startede sæsonen med fire sejre i de første fire opgør, men siden er det ikke blevet til en sejr. Efter sejrsstimen sluttede, har holdet lukket flere mål ind, men holdt nullet mod Fremad Amager i forrige runde. Anders Jensen håber, at hans mandskab kan spille en ny kamp med et godt defensivt udtryk.

- Vendsyssels individualister oppe foran er ikke spillere, som man normalt ser i 1. division. Derfor skal vi levere en stærk defensiv indsats, hvis vi skal lave et godt resultat, siger han.

Anders Jensen er slet ikke i tvivl om, at hans mandskab fortsat har meget kvalitet, selvom det næsten er en måned siden, at hans hold sidst kunne synge sejrssangen efter en 1. divisionskamp.

- Vi kigger på sæsonen som helhed og ser, at vi er kommet fra land med fire sejre, to uafgjorte og to nederlag. Så jeg er stadig meget fortrøstningsfuld. Vi har tabt med et mål til to tophold og spillet uafgjort med en superliganedrykker og Fremad Amager. Det tror jeg, at de fleste havde sagt var mere end godkendt før sæsonen, siger han.