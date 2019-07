Kolding IF giver kontrakt til ung forsvarer med fortid i AGF

Kolding IF: Dagen før premieren i 1. division har Kolding IF skrevet kontrakt med en ny forsvarsspiller.

19-årige Jakob Kiilerich, der de seneste uger har været på prøve i klubben, har fået en kontrakt på to år.

Kiilerich har været en del af ungdomsafdelingerne i AGF og AC Horsens. De erfaringer skal nu bruges i Kolding IF.

- Det er fantastisk at have fået en aftale her, det er jeg super glad for. Kolding eren fed klub og jeg har fået et super indtryk af den. Der er et spændende projekt igang, så det glæder jeg mig til at være en del af, siger Jakob Kiilerich i en pressemeddelelse.

Jakob Kiilerich er midterforsvarer. I sin tid i AGF har han spillet 17 kampe i reserveligaen, og han har optrådt 38 gange i U19-ligaen.