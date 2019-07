Kolding IF giver kantspiller to års kontrakt

Kolding IF: I prøvetræninger og to træningskampe har Mikkel Dongsted gjort det så godt, at Kolding IF har givet ham en kontrakt.

Den 20-årige kantspiller har underskrevet en aftale, der gælder de næste to sæsoner. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Dongsted, der senest har spillet i Randers Freja, scorede det ene mål, da Kolding IF slog Middelfart i en træningskamp.

- Jeg er utroligt glad for at have fået en kontrakt her, det er en drøm, der går i opfyldelse. Dethar været fedt at træne med og se, at jeg kan være med på det niveau, efter jeg har væretskadesplaget, fortæller han i pressemeddelelsen.

Dongsted har primært spillet med ungdomsholdet i Randers, men fik debut for førsteholdet ipokalkampen mod netop Kolding IF.

- Jeg fik indtrykket af, at Kolding er et fighterhold, der kæmper til sidste minut. De giver ikkeop før kampen er slut, og er et hold der kan spille fodbold. Jeg fik et godt indtryk, siger han.