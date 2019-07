Kolding IF forlænger med Zachariassen

Kolding IF: Endnu en spiller er på plads i Kolding IF's 1. divisionstrup.

26-årige Søren Zachariassen har skrevet under på en ny kontrakt, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Zachariassen har i en stor del af karrieren spillet fodbold i Kolding. Enten i Kolding IF- eller Kolding FC-trøjen. Derudover har han spillet 1. division for Vejle Boldklub Kolding og Hobro.

Offensivspilleren er glad for at fortsætte i Kolding.

- Det er sjovt at spille med de kammerater, jeg har spillet med i mange år og i min hjemby, altså vanlige rammer. Det bliver rart at være med til den del, der hedder NordicBet Liga. Nu har jeg været med klubben i Danmarksserien og 2. division, så jeg synes, det var på sin plads at tage en sæson mere, siger Zachariassen i pressemeddelelsen.

I den kommende sæson venter tre kampe mod Vejle Boldklub, som Kolding IF i sidste sæson sendte ud af pokalturneringen. I pokalkampen scorede Søren Zachariassen med hælen til 2-1 i den forlængede spilletid. Zachariassen scorede i sidste sæson tre mål i 2. divisionskampene.

I træningskampen i onsdags mod Thisted viste han med et mål og en assist, at formen er på plads.