HÅNDBOLD: Egentlig er det jo uhyre simpelt.

Cheftræner Claus Mogensen og de forsvarende mestre København Håndbold skal "bare" håndtere Team Esbjerg, som holdet har gjort i sæsonens tre hidtidige indbyrdes opgør i denne sæson, hvis de igen vil i DM-finalen.

De tre kampe har nemlig kastet tre sejre af sig.

- Det er rigtigt, at vi har haft et godt tag på dem, men vores seneste indbyrdes møde var helt tilbage i november, så det er klart, at der er sket siden, siger København-træneren.

- Men vi har vist, at vi kan slå dem. Og det skal vi da tage med ind til kampen som en positiv ting. Præcis som vi forsøger at tage vores rigtig fine præstation fra sejren i Odense i sidste uge med på den videre færd.

Claus Mogensen vurderer, at hvis hans hold skal gøre sig forhåbninger om at komme forbi et meget formstærkt Team Esbjerg-hold, skal kollektivet fungerer nærmest perfekt.

- Vi har ikke en stjernespiller som eksempelvis Estavana Polman på vores hold, men vi har til gengæld mange spillere, som kan gå ind at gøre en forskel. Vi er en uforudsigelig størrelse for modstanderne, og det er måske vores største styrke, forklarer Claus Mogensen.

Han mener dog, at Team Esbjerg må påtage sig favoritværdigheden i kampene mod København Håndbold.

- Esbjerg har været outstanding i 2019. De har været utroligt stabile, og de har bare et godt hold og har spillet rigtig fint, så det har vi selvfølgelig stor respekt for. Vi har også respekt for, at vi skal en tur i Blue Water Dokken i den første kamp. Det er altid svært i Esbjerg, men det er fedt sted at spille, da der altid er mange tilskuere og gang i den.