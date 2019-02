Knæskade sætter Tranborg ud af spil resten af sæsonen

Odense Håndbold må undvære en af sine helt store profiler i resten af sæsonen.

Højrebacken Mette Tranborg blev skadet i søndagens Champions League-kamp ude mod Brest Bretagne, og det har nu vist sig, at hendes korsbånd i højre knæ er revet over.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den 23-årige landsholdsspiller skal opereres i knæet torsdag, og hun vil sandsynligvis være ude i ti måneder.

- Jeg er utrolig ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og uden for banen, siger Odense-træner Jan Pytlick.

Dermed er det også yderst tvivlsomt, om hun når at blive klar til VM i Japan i december med det danske landshold.

Den danske landstræner, Klavs Bruun Jørgensen, regner ikke med, at han har Tranborg til rådighed til den tid.

- Jeg kan ikke forestille mig, at hun når at blive klar. Det er selvfølgelig super trist. Ikke mindst for Tranborg og for Odense. Hun har været vigtig for dem, og hun har selvfølgelig også været vigtig for landsholdet.

- Det er en spiller, vi kommer til at savne, men så må vi finde på noget andet, og det kommer vi også til, siger han.

I søndagens kamp nåede Mette Tranborg at blive delt Odense-topscorer med seks mål, inden hun i tydelige smerter måtte forlade banen.

Skaden lignede et solouheld, hvor bagspilleren lavede et vrid i knæet, da hun landede efter et hopskud. Hun forsøgte at humpe tilbage i forsvaret, men måtte hurtigt opgive og blev hjulpet af banen.

Odense skal lørdag møde København Håndbold i Champions League. De to hold kæmper om en plads videre i turneringen.

I ligaen ligger Odense på førstepladsen i ligaen, efter at holdet kun har sat point til i en enkelt kamp, der endte uafgjort, og ellers vundet resten.

Odense har tre kampe tilbage af grundspillet.