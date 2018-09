Knæproblemer får Nadal til at sende kinesiske afbud

Spanieren Rafael Nadal, der topper herrernes verdensrangliste, må vente med igen at konkurrere på en tennisbane.

Nadal måtte på grund af en knæskade trække sig fra US Open-semifinalen mod argentineren Juan Martin del Potro for knap et par uger siden, og han er fortsat plaget.

Det fik ham onsdag til at melde afbud til China Open i Beijing og Masters 1000-turneringen i Shanghai, som spanieren ellers havde i kalenderen i den første halvdel af oktober.

Nadal har truffet beslutningen efter en knæundersøgelse i Barcelona.

- Selv om knæsmerterne ikke er nye, har jeg i samråd med mit team besluttet, at jeg ikke spiller turneringerne i Asien. Jeg har behov for at hvile og give knæet en pause, skriver Nadal på Facebook.

2018's sidste store mål for Nadal er herrernes sæsonfinale, ATP Finals, hvor årets otte bedste spillere tørner sammen i London. Det sker fra 11. til 18. november.

Forinden spilles årets sidste Masters 1000-turnering i Paris fra 29. oktober.

Nadal topper verdensranglisten foran schweizeren Roger Federer og serberen Novak Djokovic, der har vundet sæsonens to sidste grand slam-turneringer, Wimbledon og US Open.