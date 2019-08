Af kedelige årsager er AC Horsens-spilleren Thomas Kortegaard tvunget til at stoppe sin aktive fodboldkarriere efter kampen mod eksklubben AaB 26. august.

Efter at have været igennem et kræftforløb har han presset sin krop så meget i genoptræningen, at han dagligt døjer med nervesmerter og følelsesløshed i armen. Derfor siger den 35-årige back stop efter 12 år i AC Horsens-trøjen.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Når jeg har ondt i armen, slækker jeg på mit niveau, og især i min alder er de sidste procenter vigtige. Jeg kan ikke længere nå den overligger, jeg gerne vil, og derfor har jeg valgt at trække stikket.

- Jeg har virkelig sat pris på tilværelsen som fodboldspiller de seneste år, men jeg har ikke lyst til kun at præstere på 80 procent og se de dygtige, unge gutter suse forbi mig på grund af fysikken, og jeg kan ikke byde klubben, holdkammeraterne eller mig selv kun at yde 80 procent.

- Jeg er i bund og grund bare glad for, at jeg er rask og anerkender at konsekvenserne af mit sygdomsforløb har sat en stopper for livet som professionel fodboldspiller, siger Thomas Kortegaard.

Selv om han snart har spillet sin sidste professionelle fodboldkamp, kommer han stadigvæk til at tilbringe en del tid i fodboldverden.

Han skal være individuel træner i AC Horsens' ungdomsafdeling og på klubbens førstehold. Sideløbende skal han studere på lærerseminariet.

Kortegaard fik sine første seniorkampe i AaB, men da han aldrig for alvor slog sit navn fast i startopstillingen, valgte han i 2007 at skifte til AC Horsens, hvor han har spillet lige siden.

Han har været med til to nedrykninger og to oprykninger. I denne sæson har han fået to korte indhop mod henholdsvis Silkeborg og FC København.

I alt har han spillet 254 kampe i Superligaen for AaB og AC Horsens. Dertil kommer kampe i Europa, landspokalturneringen og 1. division.