De fleste teenagere drømmer nok om at spille for et stort fodboldhold, men de færreste tør nok at drømme om at få debut for det hold i en Champions League-semifinale mod FC Barcelona.

Men den drøm ser nu ud til at gå i opfyldelse for Liverpools 19-årige angriber Rhian Brewster.

Liverpool må nemlig undvære både Mohamed Salah og Roberto Firmino i returopgøret tirsdag aften, da begge angriberne har pådraget sig skader, og det baner vejen for debut til Brewster.

- Han er klar. Der er en stor chance (for, at han kommer til at spille, red.). Det er næsten sikkert, det er garanteret, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rhian Brewster spiller på det engelske ungdomslandshold og modtog den gyldne støvle ved U17-VM i 2017, hvor han scorede otte mål.

Han underskrev sin første professionelle kontrakt med Liverpool sidste år.

En ankelskade har dog holdt han ude i størstedelen af den igangværende sæson, men han er nu tilbage og har spillet de seneste to kampe for Liverpools U23-hold, hvor det er blevet til et mål og en assist.

- Rhian har været i en fremragende form i de seneste tre-fire uger.

- Det er bare godt, og nu er det virkelig dejligt, at vi i en svær situation kan give ham den plads på holdet og bruge ham som angriber, siger Klopp ifølge Reuters.

Liverpool får i den grad brug for nogle mål i returopgøret mod Barcelona, der på hjemmebane vandt 3-0 i den første semifinalekamp.

Champions League-kampen på Anfield fløjtes i gang klokken 21 tirsdag aften.