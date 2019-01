Klopp tager stjerne i forsvar efter påstand om film

Mohamed Salah er blevet beskyldt for at filme sig til straffespark i Liverpools kampe i Premier League.

Liverpool-stjernen Mohamed Salah har været involveret i fire af Liverpools straffespark i de seneste fem liga-kampe.

Det har fået kritikken til at hagle ned over stjernen, der bliver beskyldt for at filme.

Specielt efter at dommeren nægtede at dømme straffespark i topholdets seneste kamp mod Crystal Palace, da Salah faldt i feltet.

Men påstandene om film kommer kun, fordi Salah spiller for et af Premier Leagues tophold, mener Liverpool-manager Jürgen Klopp.

- Der er andre situationer, der er meget mere åbenlyse, og ingen taler om det, fordi det ikke er City, United, Liverpool, Arsenal eller Chelsea.

- Alle andre kan gøre det af og til, og ingen taler rigtigt om det. Det er helt fint, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde forud for onsdagens kamp mod Leicester.

Fordi der én gang ikke bliver dømt straffespark til Salah, mener manageren, at det er helt forkert at sætte spørgsmålstegn ved de andre, der er begået mod ham.

- Det er første gang, han er faldet, uden der er dømt straffespark, og så inddrager I alle de andre situationer også. Ved de andre situationer er der ikke noget at snakke om. Der er straffe - færdig, siger Klopp.

Kampen mellem Liverpool og Leicester fløjtes i gang klokken 21 onsdag aften.

Her kan Liverpool med en sejr udbygge føringen i Premier League, hvor holdet lige nu er fire point foran Manchester City på andenpladsen, der har spillet en kamp mere.