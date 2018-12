Manchester Citys overraskende formkrise omkring jul har sendt ubesejrede Liverpool i front af Premier League med seks point ned til Tottenham og syv til City midtvejs i sæsonen.

Det har gjort Liverpool til manges favorit i titelræset, men Merseyside-klubbens manager, Jürgen Klopp, mener ikke, at et forspring på seks point kan regnes for noget særligt.

- Det betyder intet. Vi skal møde Arsenal og Manchester City (i de næste to kampe, red.), lyder det fra tyskeren ifølge Reuters med henvisning til, at forspringet hurtigt kan være forsvundet.

- Det er godt, at vi har seks point mere end andre hold, men det har vi ønsket hele tiden - at skabe et fundament for resten af sæsonen. Nu er første del klaret.

Selv om han holder favoritrollen ud i strakt arm, så er han meget tilfreds med, hvad mandskabet har præsteret.

- Vi har kun indkasseret syv mål. Det er godt. Tallene er gode, situationen er god, men der er stadig 19 kampe tilbage, siger Klopp.

Liverpool har leveret en imponerende første halvdel af Premier League, hvor det er blevet til 16 sejre og 3 uafgjorte.

Og spillerne skal holde fokus på opgaven, for den tyske manager drømmer om at præstere noget unikt.

- Vi vil skabe vores egen historie, så vi for første gang kan gå ubesejret igennem Premier League, lyder det ambitiøst fra Klopp.