Klopp inden Barcelona: Glæder mig en til en rigtig kamp

Liverpool skal møde Barcelona i semifinalen i Champions League. Det er første gang siden 2007, at de mødes.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, glæder sig til en "rigtig" fodboldkamp mod Barcelona.

Det siger den tyske manager ifølge nyhedsbureauet AFP, efter at Liverpool slog Porto onsdag aften i kvartfinalen i Champions League og bookede en plads i semifinalen mod den catalonske storklub.

- Jeg ser frem til det. Nyheden om, at der en rigtig fodboldkamp mellem Barcelona og Liverpool, er fantastisk, siger Klopp.

Det er Liverpools første møde med catalonierne siden ottendedelsfinalen i 2007.

Her gik englænderne videre på reglen om udebanemål.

Liverpool er nu kun to semifinalekampe fra at gentage sidste års succes og nå finalen.

- At være i semifinalen for andet år i træk er en stor præstation. Jeg er virkelig stolt over, hvad drengene har præsteret, siger Klopp.

Søndag skal Liverpool spille mod Cardiff i Premier League, hvor Liverpool stadig har muligheden for at vinde mesterskabet.

- I aften (onsdag, red.) er vi i semifinalen i Champions League, men søndag spiller vi mod Cardiff. Det vil være 100 procent i mine tanker, når jeg vågner op i morgen, siger han.

Kampene mod Barcelona spilles i Barcelona 1. maj og i Liverpool 8. maj.