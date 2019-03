Kloge fodboldhjerner skal hjælpe Hareides tropper

Viden, analyse og ekspertise skal hjælpe Åge Hareide og fodboldlandsholdet i fremtiden.

Det sker i form af en ny landsholdskomité, som bestyrelsen i Dansk Boldspil-Union (DBU) har besluttet at etablere.

Peter Møller, DBU's fodbolddirektør, fortæller, at landsholdskomitéen skal være sammensat af kloge fodboldfagfolk, der kan optimere tingene.

- Det er vigtigt, at vi finder de rette folk, som har øje for, hvordan vi udvikler landsholdsfodbolden i Danmark. Hvad skal vi være opmærksomme på?

- Det kan være i spillet. Det kan være rundt om holdet. Det kan være analytisk. Eller det sundhedsmæssige, siger Peter Møller.

Landsholdskomitéen skal sidde tæt på DBU's bestyrelse, så vejen til beslutninger bliver kortere.

I komitéen kommer til at sidde dygtige fagpersoner.

- Det kan være nuværende trænere, sportsdirektører og tidligere landsholdsspillere. Alle, som har lyst til at videreudvikle landsholdsfodbolden, og som vil dansk fodbold det godt og har knowhow.

- Det skal være en fagjury, som kan løfte dansk fodbold. Det er i hvert fald hensigten, siger Peter Møller og tilføjer:

- Åge og jeg får i det forum et samspil, for jeg kommer til at lytte meget til, hvad Åge har af ønsker. Og jeg er tæt på holdet i forvejen og med på alle ture. Vi kommer til at have et parløb.

Peter Møller afviser, at komitéen vil blande sig i Hareides udtagelse af spillere.

- Det kan jeg ikke forestille mig. Det har vi ikke indvirkning på. Det er suverænt landstræneren, der bestemmer det. Det er alt det rundt om landsholdene. Det kan også være noget spillemæssigt.

- Hvad skal vi have ekstra fokus på i forhold til den måde, vi gerne vil spille på? Hvilket setup skal vi have omkring landsholdet, og hvilke tiltag og folk skal vi have?

- Der er også kvindelandsholdet, U21-landsholdet og vores andre ungdomslandshold, minder Peter Møller om.

Hareide har på det seneste været mest optaget af landsholdet, men vil tage en snak om komitéen efter de kommende kampe mod Kosovo og Schweiz.

- Jeg tror på mange måder, det kan blive en aflastning for ledelsen. Der er meget på Peters skuldre i forhold til strategi og udvikling af DBU's sportslige del.

- Fodbolden skal altid prioriteres i DBU. Og hvis A-landsholdet har succes, så vil det påvirke hele Fodbolddanmark både i bredden og rekrutteringen til A-landsholdet.

- Hvis sådan en komité kan komme ind og være samtalepartner og give gode råd, så er det bare positivt. Det er meget vigtigt at få valgt de rette folk, siger Åge Hareide.

Hvis eksempelvis FC København-træner Ståle Solbakken eller andre ligatrænere fik sæde i komitéen, vil Hareide høre koncentreret efter.

- Absolut. Og Ståle skal man jo altid lytte til. Jeg synes, at de fleste trænere i den danske Superliga er optaget af, at det danske A-landshold gør det godt.

- Klubberne er også interesserede i at have spillere, der kan spille på landsholdet i fremtiden, fordi det er et godt udstillingsvindue. Og det er vigtigt at vi har så mange så muligt at vælge fra, siger Hareide.