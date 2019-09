Klassekamp: Breistøls hammer var lige i vinkel

Den lange bagspiller var kampens helt store oplevelse, da Team Esbjerg lørdag vandt med syv mål over Aarhus United.

TEAM ESBJERG: Det begyndte egentlig ikke så godt.

Norske Kristine Breistøls første to afslutninger i lørdagens hjemmekamp mod Aarhus United blev ikke sendt afsted med den fornødne kvalitet - og så var det ellers bare med at få vendt om og løber retur i en slemt fart.

Men da først Breistøls hammer var blevet varmet godt og grundigt op, kunne gæsterne altså ikke stille ret meget op. Otte mål - seks af dem i anden halvleg - og fire assists siger alt. Det var tårnhøj klasse, og det passer jo egentlig meget godt til lange Breistøl.

- Det er selvfølgelig dejligt at spille en kamp, hvor meget fungerede fint for mig personligt, men det er jo lige så meget holdkammeraternes fortjeneste, mente Kristine Breistøl.

Hun er en af de spillere, som simpelt hen skal tage et større ansvar, når eksempelvis Estavana Polman sidder udenfor med en skade.

- Sådan er det, og det ved jeg. Heldigvis fik vi sluttet rigtig godt af og fik sejren.

- Mange kampe er helt jævnbyrdige i 40-45 minutter. Det var denne kamp også, men vi er gode til at bevare roen. Vi har rigtig meget tro på tingene. Mange tager ansvar, og så ved vi, at vi har et stærkt forsvar. Det gjorde sig igen gældende, tilføjede Kristine Breistøl.