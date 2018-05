Klasseforskel: Region Varde-gutterne legede kispus med lokalrivalerne

Esbjerg fik ikke et ben til jorden, da de fredag aften var på besøg hos Region Varde på Varde Motor Arena i Outrup. Hjemmeholdet med en forrygende Mads Korneliussen i spidsen sejrede med hele 50-37.

SPEEDWAY - JV I OUTRUP: Esbjerg, der onsdag tabte hjemme til Region Varde med 45-39, var virkelig opsat på at få taget revanche, men da de fredag aften var gæster på Varde Motor Arena i Outrup, fik gæsterne stort set intet at skulle have sagt.

Region Varde satte i den grad tingene på plads og vandt en storsejr på 50-37 - og det gik skævt for Esbjerg lige fra begyndelsen, for allerede i det første heat snurrede holdkaptajn Rene Bach nemlig rundt om sig selv og styrtede.

Han blev dermed helt korrekt udelukket fra omstarten, mens Esbjergs Niels-Kristian Iversen efterfølgende kørte i startsnoren og fik et tillæg på 20 meter.

Iversen fik dog indhentet Region Vardes Mikkel Bech og var også lige ved at få fat i Hans Andersen, der dog sikrede sig heatsejren.

Og Esbjergs trængsler fortsatte i heat to, hvor australske Rohan Tungate måtte ned at bide i slaggerne, og holdkammerat Tim Sørensen blev kørt agterud af Region Varde-duoen Mads Korneliussen og Thomas Jørgensen.

I heat tre var Region Varde også bedst, og dermed var Esbjerg altså bagud med hele 13-5, inden matchen sådan for alvor var kommet i gang.

Og det fortsatte bare med heatsejre til Region Varde. Mads Korneliussen besejrede Niels-Kristian Iversen, og en velkørende Thomas Jørgensen gav lidt senere Rene Bach baghjul.

Lidt senere måtte Iversen, der blev smidt ind som taktisk reserve, også sensationelt se sig slået af Region Vardes D-kører Mads Hansen – og så var det efterhånden svært at se, hvordan Esbjerg, der efter de første seks heats var bagud med hele 24-12, skulle være i stand til at komme tilbage og skabe spænding om udfaldet.

Iversen blev senere indsat som joker og leverede varen med heatsejr og seks point, men alligevel kom Esbjerg aldrig i nærheden af at indhente hjemmeholdets forspring.

I aftenens sidste heat, hvor tingene forlængst var afgjort, måtte Iversen ned at bide i slaggerne, da han blev ramt af Region Vardes Mikkel Bech, der dog lynhurtigt var henne at se, om Iversen var okay.

Bech slap for en udelukkelse, hvilket var helt utroligt. Han kørte direkte ind i Iversen, der dog var nogenlunde okay, men han slog sig og humpede fra banen og kom ikke ud til omstarten.

Det sluttede dermed med en sikker sejr til Region Varde på 50-37 til hovedparten af de godt 1600 tilskueres store tilfredshed.

- Det bedste hold vandt, men vi må bare op på hesten igen. Andet er der ikke at gøre, mente Esbjerg-holdleder Ib Pedersen.

Hos Region Varde blev pointene scoret af Mads Korneliussen 15, Mikkel Bech 12, Hans Andersen 11, Thomas Jørgensen 7, Mads Hansen 4, Tobias Thomsen 2.

Hos Esbjerg blev pointene scoret af Niels-Kristian Iversen 16, Rene Bach 10, Rohan Tungate 8, Tim Sørensen 2, Mark Bayer 1.

Fredag aften blev der kørt endnu en match i speedwayligaen. De forsvarende mestre fra Fjelsted åbnede med en sejr, da de ude vandt med 45-42 over Kenneth Bjerre og Holstebro.

Næste løb i ligaen er på onsdag, hvor Holsted kl. 19.00 får besøg af Grindsted, der jo imponerede i onsdags ved at vinde premierematchen på hjemmebane over Slangerup med hele 49-38, så mon ikke godt det kan gå hen at blive rigtig spændende på Moldow Speedway Arena?