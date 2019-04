Klar til mødet med tvillingesøsteren: Sanna Solberg tror på sejr i finalen

- 27-25 til Viborg. Det gik lige an, sagde hun med et bredt smil.

En fair chance

Team Esbjerg mod Siofok betyder nemlig, at Sanna Solberg kan se frem til to europæiske finaler mod tvillingesøster Silje, der vogter målet for ungarske Siofok.

- Det har vi begge drømt om. Vi har begge håbet på, at det blev finaler mellem Team Esbjerg og Siofok. Jeg har hele tiden troet på, at det var muligt, da jeg mener, at det er de to bedste hold i turneringen - og det viser resultaterne jo også.

Team Esbjerg og Siofok har begge spillet 12 EHF Cup-kampe. Team Esbjerg har 11 sejre og en enkelt uafgjort, mens Siofok har 11 sejre og altså et enkelt nederlag.

- Det kommer de ikke til i finalen. Hvis vi spiller og dækker så godt op, som vi gjorde mod Herning-Ikast, får Siofok det svært. Jeg mener, at vi har en fair chance, vurderer Sanna Solberg.

De to tvillingesøstre har spillet mange landskampe sammen, men de har endnu aldrig spillet mod hinanden.

- Det bliver helt sikkert meget specielt, men skriv endelig bare, at jeg lige nøjagtig ved, hvordan man scorer på hende.