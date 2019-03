Klar til anden semifinale: Simioni roser sit hold for at huske respekten

SønderjyskE: Den var så tydelig, som den overhovedet kan blive. Forskellen.

Forskellen på ikke at være klar til modstand og at komme flyvende ud på isen.

I den første kvartfinale mod Rødovre var SønderjyskE sløset, og cheftræner Mario Simioni kritiserede sine bedste spillere for at mangle respekt for sin modstander i nederlaget.

Tirsdag var SønderjyskE's start anderledes skarp i den første semifinale mod Aalborg. Der var bid i presset, og der var tyngde. Mario Simioni nød at se det.

- Jeg er naturligvis glad for præstationen, uden tvivl. Vores første skifte satte tonen. Det hjælper selvfølgelig at score et hurtigt mål, men jeg tænker mere på måden, vi kom ud. Det har været vores varemærke hele sæsonen. At være hårde, når vi presser højt, og vinde pucken. Det var en fremragende start på kampen, sagde cheftræneren efter kampen i Vojens.

- Vi har talt om respekten og om, at man skal være klar. Vi er et godt hold, og vi havde respekt for Aalborg. Det har vi haft i alle kampe mod dem i sæsonen.