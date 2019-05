Klar til 11. sæson: Steffen Frank forlænger med SønderjyskE

SønderjyskE: Steffen Frank er efterhånden en gammel kending i SønderjyskE, og nu tager forwarden endnu et år på isen. Han har nemlig forlænget sin kontrakt. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Han var lidt skadet i sidste sæson, men han fik vist i slutspillet, at han er frisk og i fuldt vigør, og han kommer til at stå knivskarpt, når vi skal i gang igen. Jeg forventer en ny, stor sæson af ham, og det er altid dejligt, når vi kan holde på dygtige Vojens-drenge, siger Kim Lykkeskov, SønderjyskE's sportschef, i pressemeddelelsen.

Dermed bliver det den 11. sæson i den lyseblå trøje for ishockeyspilleren. Og det forpligter, mener sportschefen.

- Han kommer også til at bidrage som en af lederne på holdet. Han har været i gamet i mange år efterhånden, så han er også en af dem, der skal gå forrest både i kamp og i hverdagen, og det ved jeg, at han vil gøre med et godt eksempel, siger han i pressemeddelelsen.

Den forpligtelse er Steffen Frank klar til at leve op til.

- Jeg prøver bare at være mig selv, og jeg møder altid ind med et smil på læben, men jeg er også klar på de udfordringer, der kommer i løbet af en sæson. Jeg synes selv, at jeg gjorde fremskridt som leder i sidste sæson, og det vil jeg blive ved med, siger han i pressemeddelelsen.

30-årige Steffen Frank er opvokset i Haderslev og er dermed en af de lokale på holdet.

- Jeg er glad for at være i SønderjyskE, så jeg er meget glad for forlængelsen. Vi har lige været igennem en god sæson, og jeg glæder mig til, at jeg fortsat skal være en del af det spændende projekt, vi har gang i, siger Steffen Frank.