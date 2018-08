Den kinesisk talende badmintonstjerne Viktor Axelsen er populær hos de kinesiske fans under VM i Nanjing.

Den regerende verdensmester, Viktor Axelsen, nyder stor opbakning fra tilskuerne ved det igangværende VM i Kina.

Den 24-årige dansker taler det kinesiske sprog mandarin, og det har gjort ham populær hos kineserne.

- Det hjælper mig til at kommunikere med mine kinesiske fans, og jeg sætter virkelig stor pris på den støtte, jeg får her, siger Viktor Axelsen ifølge AFP.

- Det er fedt, når de kinesiske fans råber mit navn, tilføjer han.

Danskeren fik stor støtte, da han torsdag slog Ng Ka Long Angus fra Hongkong med 21-19, 21-18 og spillede sig i kvartfinalen.

Her venter den kinesiske stjerne Chen Long, hvilket måske vil sætte enkelte kinesiske fans i et stort dilemma.

Også uden for banen er Axelsens sprogkundskaber en stor hjælp.

- Det er meget godt at kunne tale en smule, ikke kun med andre spillere, men også når man er på restaurant eller ude i den virkelige verden, fortæller danskeren.

For et år siden vandt Viktor Axelsen VM-titlen med en finalesejr over den kinesiske legende Lin Dan i Glasgow.