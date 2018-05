Kina sender danske badmintonkvinder ud af Uber Cup

De danske badmintonkvinder tabte torsdag med 1-3 til Kina i kvartfinalen og er dermed færdige ved Uber Cup.

Danmark rystede kineserne i starten og vandt den første kamp, men var siden oppe mod overmagten og indkasserede nederlag i de næste tre kampe i turneringen i Thailand.

Den fjerde kamp blev den afgørende, da singlespilleren Natalia Kock Rohde blev udspillet og tabte 7-21, 9-21 til Xuerui Li efter blot en halv times spil.

I første sæt kunne Natalia Koch Rohde slet ikke følge med kineseren, som var foran fra start til slut.

Lidt bedre gik det i andet sæt, hvor danskeren fik udlignet til 7-7. Men derfra gik det helt galt, da kineseren vandt 11 point i træk og kom foran 18-7.

Det lykkedes Natalia Kock Rohde at reducere et par gange, inden hun slog fjerbolden ud over linjen og tabte kampen.

Efter kampen fortalte Natalia Koch Rohde, at hun følte sig anspændt mod kineseren, der blev olympisk mester i 2012.

- Lige nu er jeg mega ærgerlig. Jeg synes ikke, at min præstation var super god. Jeg havde det svært med vinden, men hun spillede også godt.

- Jeg kan ikke tage hendes titler fra hende, hun er en dygtig spiller, men jeg havde håbet at kunne gøre det bedre, siger Natalia Koch Rohde til TV2 Sport.

Med nederlaget i den fjerde kamp blev Mia Blichfeldt den eneste dansker, som vandt en kamp over kineserne.

- Vi havde en plan om at gøre alt, hvad vi kunne, og jeg er mega ærgerlig over, at vi ikke kunne gøre det bedre. Men cadeau til Mia, hun spillede en flot kamp, lyder det fra Natalia Koch Rohde.

Hun henviser til, at Mia Blichfeldt overraskende slog Chen Yufei med 21-18, 13-21, 21-12 i den første kamp.

Kampen varede over en time og var med danske briller højdepunktet i kvartfinalen.

Derefter tabte Line Kjærsfeldt 11-21, 11-21 til Fangjie Gao, mens doublen damedoublen Maiken Fruergaard og Sara Thygesen tabte 10-21, 13-21 til Yifan Jia og Qingchen Chen.

Det danske hold var ramt af afbud fra Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, som er Danmarks bedste damedouble.