Kevin Magnussen udgår i Japan efter tidlig kollision

Et sammenstød med Sauber-køreren Charles Leclerc spolerede Kevin Magnussens grandprix på Suzuka-banen.

Kevin Magnussens Formel 1-grandprix i Japan blev en kort fornøjelse.

Den danske Haas-kører måtte forlade løbet, inden han havde kørt ti omgange, da hans racer ikke kunne mere. Det var konsekvensen af en kollision kort inde på anden omgang.

Lige da Magnussen var nået en omgang rundt på banen, blev hans racer ramt bagfra af Sauber-køreren Charles Leclerc. Det medførte en punktering og skader på danskerens racer på det værst tænkelige tidspunkt.

Med de sidste gummirester på venstre bagdæk måtte Magnussen i lav fart trille hele banen rundt for at komme i pit. Det efterlod ham som sidst i feltet, og han var allerede to minutter efter førende Lewis Hamilton (Mercedes).

Danskeren kørte ud på banen igen, men hans racer var mærket af sammenstødet med Leclerc. Efter at være kommet tilbage på banen nåede Magnussen at fuldføre seks omgange, inden han måtte retur i garagen.

Kort efter blev han meldt ude af løbet, som den første kører i grandprixet. Det er anden gang i sæsonen, at han ikke fuldfører et grandprix. I sæsonens første løb udgik han også.

I den korte tid Magnussen nåede at køre reelt ræs i Japan, blev han overhalet en enkelt gang. Danskeren startede som nummer 12, men i den altid hektisk start på et grandprix tabte han en enkelt placering.

Kevin Magnussen forbliver på 53 point i VM-stillingen inden sæsonens sidste fire grandprixer. Han får chancen for at revanchere sig og hente flere point, når Formel 1-feltet rammer USA om to uger.