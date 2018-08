Formel 1-køreren Kevin Magnussen har tabt en stor millionsag mod sin tidligere manager, Dorte Riis Madsen.

Kevin Magnussen skal ud over sagsomkostninger på i alt 525.000 kroner også betale 20 procent af sin løn i perioden 1. september 2015 - 30. juni 2021 til Dorte Riis Madsen.

Det skriver BT og Ekstra Bladet efter afgørelsen i Københavns Byret torsdag.

Et nøjagtigt tab kendes ikke, da lønindtægterne er påvirket af Magnussens fremtidige Formel 1-karriere.

I 2010, da Kevin Magnussen fyldte 18 år, indgik de to en aftale, der sikrede manageren 20 procent af racerkørerens bruttoindtægt, og selv om hun ikke længere er tilknyttet Magnussen, har hun nu rettens ord for, at hun fortsat skal have sin andel.

Samtidig skal Kevin Magnussen anerkende, at Dorte Riis Madsen ejer 20 procent af A-anparterne i det selskab, som Kevin Magnussen og Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen konstruerede i forbindelse med et sponsorat.

Her blev Dorte Riis Madsen ansat som direktør og fik en årsløn på 800.000 kroner. Hun mener, at hun efter fyringen som direktør har krav på 20 procent af selskabets indtægter, og det har hun også fået rettens ord for.

Sagsomkostningerne for sagen mod Dorte Riis Madsen beløber sig til 375.000 kroner.

Racerkøreren tabte også sagen mod sin tidligere advokat, Kristian Goth Paaschburg. Magnussen mente, at Paaschburg havde en interessekonflikt under indgåelsen af manageraftalen med Dorte Riis Madsen.

Ifølge Magnussen virkede det, som om advokaten agerede som var han tilknyttet Dorte Riis Madsen og ikke Kevin Magnussen. Paaschburg blev frifundet for al erstatningsansvar.

Sagen kan ankes til landsretten.