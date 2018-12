Kevin Magnussen: Jeg savner at køre med om sejrene

Trods fire år i Formel 1 har racerkøreren Kevin Magnussen (Haas) stort set ikke været i nærheden af at vinde et grandprix.

Danskerens bedste resultat er en andenplads i debuten i 2014 i det australske grandprix, som han sikrede sig, efter at Daniel Ricciardo (Red Bull) var blevet diskvalificeret.

Selv om Magnussen i 2018 har kørt sin bedste sæson og hentet 56 point, så er det ikke noget, han jubler over.

- Det er jo ikke i sig selv fantastisk. Det er først rigtig stort, når man kæmper for grandprix-sejre eller VM-titler.

- Jeg savner så meget at kæmpe om førstepladser og pole positions, siger Magnussen til B.T.

Danskeren endte i år på en niendeplads i VM-stillingen og tror på fremgang i 2019.

- Det er rigtig mange point, der er smuldret for os i år. Det føles lidt som om alt det, der kunne gå galt, gik galt, siger han.

Den 26-årige dansker gør i avisen status over året og karrieren som helhed.

Magnussen fortæller blandt andet, at det var hårdt for ham som 18-årig at flytte til Woking i England for at være tæt på McLaren-holdet, hvor han startede som juniorkører, inden han i 2014 fik chancen i Formel 1.

- Bare at sidde der i Woking og ikke rigtigt lave noget - nogle dage var det ligesom at være i fængsel, fortæller Magnussen.

Efter sit første år i Formel 1 mistede danskeren allerede sit sæde hos McLaren i 2015, og han vurderer i dag, at det har gjort ham bedre at opdage, at der var en verden uden for motorsporten.

- Det var godt for mig, for det bliver meget hurtigt klaustrofobisk, hvis man kun har motorsport i sit liv, siger han.

I 2016 fik han chancen hos det franske fabriksteam Renault i en bil, som han betegner som den dårligste, han har kørt i sin tid i Formel 1. Det blev til syv point i 21 grandprixer.

- Det var bare et mellemår, der var helt ad helvede til, siger han.

De seneste to år har Magnussen kørt for Haas-holdet, hvor han med egne ord føler sig bedre tilpas end nogensinde.

2019-sæsonen i Formel 1 går i gang 17. marts, når der er grandprix i australske Melbourne.