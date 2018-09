Kevin Magnussen: Det var Alonsos skyld

Kevin Magnussens giver Fernando Alonso skylden for den ødelagte Formel 1-kvalifikation.

Kevin Magnussen er ikke i tvivl.

Det var spanske Fernando Alonsos skyld, at både han og danskeren fik ødelagt den sidste omgang i anden kvalifikationsrunde og dermed potentielt gik glip af en plads i top-10 i startrækken til Formel 1-grandprixet i Italien.

- Han var alt for tæt på mig til at starte omgangen og overhalede mig ind i sving et. Vi opgav selvfølgelig begge vores omgang og fik ikke noget ud af det, siger en irriteret Kevin Magnussen til TV3+.

- Det er anden gang i år, at jeg bliver overhalet i Q2. Det er pænt irriterende, siger han.

Fernando Alonso skyder skylden den anden vej.

- Der er ikke så meget at sige. Vi var samlet, da vi forberedte os på den sidste omgang. En af Haas-bilerne besluttede at køre foran og starte omgangen lige foran mig, og vi kom ned i sving et samtidig og tabte begge omgangen, siger Fernando Alonso.

Han afventer nu løbsledelsens udredning af sagen.

- Nu må vi, hvad de har at undersøge. Normalt begynder man ikke at køre mod hinanden gennem et sving. Jeg er meget nysgerrig, siger spanieren til TV3+.

Magnussen er dog ikke i tvivl om skyldsspørgsmålet.

- Han overhalede mig og ødelagde min omgang. I mit hoved er der ikke noget at snakke om. Jeg synes, jeg blev "impeded", men det blev ikke til noget sidste gang (i Frankrig), siger danskeren.

Han sluttede med 11.-bedste tid i kvalifikationen lørdag. Alonso starter som nummer 14.

Allerede før de kom ud til journalisterne, havde de to givet deres mening til kende i teamradioen.

- Hvad helvede laver Fernando, lød det fra Magnussen.

- Magnussen ville køre ræs ned i sving et, lød det fra Alonso til McLaren-garagen, der svarede:

- Det ser ud til, at Magnussen ødelagde sin egen omgang også.

Også den anden Haas-kører, Romain Grosjean, så episoden:

- Det blev beskidt derude, lød det fra ham.

Svaret i hans headset lød:

- Ja, Alonso ødelagde det totalt for Kevin. Det var ikke fair.

Den tid, Kevin Magnussen havde sat i Q2 før balladen med Alonso, var to tusindedele for langsom til en plads i Q3.