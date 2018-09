Kenyaner slår maratonrekord med mere end et minut

Løberen Eliud Kipchoge fra Kenya kan kalde sig indehaver af den nye verdensrekord på maratondistancen for herrer.

Den nye rekord blev sat søndag i Berlin Marathon og lyder på 2 timer, 1 minut og 39 sekunder. Det er en forbedring på mere end et minut i forhold til den nu tidligere rekord.

Den lød på 2 timer, 2 minutter og 57 sekunder og blev også sat i Berlin.

- Jeg mangler ord til at beskrive den her dag, siger Kipchoge ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er virkelig taknemmelig og glad for at knuse verdensrekorden.

- De siger, at man kan misse den to gange, men ikke tredje gang. Så jeg vil takke alle, der har hjulpet mig, lyder det fra Kipchoge.

I det hele taget er Berlin et godt sted at vælge, hvis man går efter at sætte verdensrekord.

Med søndagens rekord er de sidste syv verdensrekorder på maratondistancen hos herrerne blevet sat i den tyske hovedstad.

Kipchoges forbedring på 1 minut og 18 sekunder er den største forbedring af en verdensrekord på distancen, siden Derek Clayton barberede 2 minutter og 23 sekunder af rekorden i 1967, skriver AFP.

33-årige Kipchoge har også vundet guld ved blandt andet OL og VM i karrieren. I 2016 blev det til guld i maraton i Rio de Janeiro. VM-guldet blev sikret i 2003 på 5000-meterdistancen.

Sidste år var Kipchoge en del af et projekt, hvor han skulle forsøge at løbe et maraton på under to timer som den første nogensinde.

Den Nike-sponsorerede begivenhed gav løberne aldeles favorable forhold, eftersom flere løbere satte tempo og skærmede Kipchoge.

Det lykkedes dog ikke at komme under den magiske grænse for Kipchoge, som tilbagelagde de 42,195 kilometer på 2 timer og 25 sekunder.

Tiden anerkendes ikke som en verdensrekord på maratondistancen af Det Internationale Atletikforbunds (IAAF) på grund af de favorable forhold for løberen.