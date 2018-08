Kent Nielsen bliver Silkeborg-træner næste sommer

Silkeborg har ansat rutinerede Kent Nielsen som cheftræner på en treårig kontrakt, men først med virkning fra 1. juni 2019 på grund af Nielsens ankeloperation.

Indtil da varetager Michael Hansen jobbet og lukker altså hullet efter Peter Sørensen, der tirsdag blev fyret efter en skuffende sæsonstart i 1. division.

- Vi har fundet den suverænt stærkeste løsning, vi kunne opnå i den situation, vi er i, siger sportschef Jesper Stüker til klubbens hjemmeside.

- Kent er en meget dygtig træner, og han passer ind i klubbens kultur, strategi og måden, vi gerne vil spille fodbold på.

- Omstændighederne gør, at han først kan tiltræde 1. juni 2019, og derfor er jeg meget glad for, at Michael Hansen har kunnet træde til.

- Den primære aftale med ham er, at han skal være vores nye head of coaching, men at han, indtil Kent Nielsen kan tiltræde, varetager jobbet som cheftræner, siger Stüker.

Silkeborg rykkede skuffende ud af Superligaen i sidste sæson og er derefter kommet skidt i gang med tilværelsen i 1. division.

Holdet har blot samlet et point i de første tre runder og nåede et lavpunkt med nederlaget på 0-3 til HB Køge på hjemmebane søndag.

Det blev dråben for ledelsen, der tirsdag valgte at fyre Peter Sørensen. Nu er det i første omgang Michael Hansens opgave at vende skuden i den næstbedste række.

Som aktiv spillede han 214 kampe for Silkeborg, hvor han siden fungerede som træner på klubbens college.

Efterfølgende har han været træner i Skive og FC Vestsjælland, og de seneste år har han været direktør i Ringkøbing IF.

- Jeg glæder mig til opgaven - både den jeg står umiddelbart over for som cheftræner og siden som head of coaching.

- Jeg kommer med det, jeg kan, og skal først og fremmest være mig selv. Så handler det jo i bund og grund om, at spillerne skal vise sig frem.

- Nu har hver enkelt chancen for at vise hvad de kan, og dermed kan vi rejse os sammen, siger Michael Hansen.

Kent Nielsen, der tiltræder næste sommer, har erfaring som træner i AGF, Horsens, Brøndby, AaB og senest OB, hvor han blev fyret i maj.