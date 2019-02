Den danske angriber siger, at både han og Cardiff FC har momentum efter to vigtige sejre i Premier League.

Cardiff har haft en rigtig god start året med to vigtige sejre i Premier League, hvor den walisiske klub ihærdigt forsøger at rive sig løs fra bunden af tabellen.

Og ifølge klubbens danske islæt, angriberen Kenneth Zohore, så har Cardiff alle muligheder for at udnytte det momentum, man oplever i øjeblikket, inden fredagens kamp mod Watford.

- Jeg tror, vi er stærkere i den her sæson, vi spiller mere sammenhængende som et kollektiv. Vi ved, hvad der har fungeret over de sidste par uger, siger den 25-årige dansker i et interview bragt på Cardiff City's hjemmeside.

- Vi har momentum lige nu.

I begyndelsen af måneden tog Cardiff en 2-0-sejr over Bournemouth, og forrige weekend kunne det walisiske mandskab indkassere endnu tre point, da Southhampton blev slået 2-1.

Og her var Zohore kampafgørende, da han i 93. minut scorede til 2-1. Southamptons Jack Stephens havde bare få minutter før udlignet til 1-1.

Det var danskerens første mål i Premier League.

- Det var en vigtig sejr. Southampton var over os i tabellen, så sejren giver os vind i sejlene.

- Jeg ved, hvad jeg kan bringe til spillet, når jeg er i topform. Jeg har ikke været der hele sæsonen på grund af mine skader, men jeg har hele tiden vidst, at jeg kunne komme tilbage og score, siger Zohore.

Danskeren siger, at han naturligvis gerne vil indtage en kampafgørende rolle i den kommende kamp på hjemmebane mod Watford, der i øjeblikket ligger nummer otte i tabellen.

Cardiff har med sejren over Southampton sat sig på 17. pladsen med 25 point.

- Jeg synes altid, vi spiller bedst på hjemmebane, og vi har haft to sejre i træk. Forhåbentlig kan vi gøre det til tre, lyder det fra Kenneth Zohore.