Kasper Søndergaard vil kopiere Aalborg fra sidste sæson

Det lykkedes ikke for Skjern at vinde på hjemmebane over Bjerringbro-Silkeborg (BSV) i den første DM-finalekamp søndag.

Kampen endte uafgjort 29-29, og dermed kan en vinder af kamp nummer to 29. maj kalde sig dansk mester i herrehåndbold 2018.

Skjern-backen Kasper Søndergaard var også med i DM-finalerne sidste år, hvor Aalborg Håndbold løb med guldet efter uafgjort 26-26 i den første kamp.

- Vi kan håbe at kopiere Aalborg sidste år. Vi tog til Aalborg i første kamp og fik uafgjort og var rigtig glade for det. Så tænkte vi, at det nok skulle gå på hjemmebane.

- Men vi var ikke i nærheden til sidst på hjemmebane, og det var pisse ærgerligt. Vi kan håbe, at BSV går og snakker guldfest og sådan noget, og at det påvirker dem.

- Men det tror jeg nu ikke, det gør. Jeg tror, de er så rutinerede, at vi skal finde en rigtig god kamp frem for at vinde over BSV, siger Søndergaard.

Han placerer det største pres hos BSV, som med en sejr hjemme kan tage guldet.

- Selvfølgelig er der nu pres på BSV, som vil gøre alt for at vinde en guldmedalje på hjemmebane og fejre det med deres fans.

- Men jeg vil meget gerne være med til at ødelægge det. Det skal der ikke herske nogen tvivl om, siger Skjern-backen.

Skjern-træner Ole Nørgaard var glad for at se sit hold hente et uafgjort resultat, efter at BSV havde været foran det meste af kampen.

- Vi lægger os ikke ned, før den fede dame synger. Vi spiller, til kampene er slut. Det har vi gjort hele sæsonen. Det gav udbytte i semifinalerne og mod BSV.

- Jeg synes, at BSV var bedst i hovedparten af kampen og lykkedes mere med tingene, end vi gjorde.

- Men på ren og skær karakter og fight fik vi det ene point og endda chancen for at vinde kampen, siger Nørgaard.

Han mener, at BSV råder over et klassehold på alle positioner.

- På papiret har BSV det hold, der skal blive dansk mester. Det er det hold, man skal forbi, hvis man skal være dansk mester.

- De har individualisterne, fysikken, rutinen, ungdommen og alt det, der skal til. Så det er ikke overraskende, at BSV står i finalen, siger Ole Nørgaard.

I den næste DM-finalekamp kan alt dog ske, påpeger han.

- Det kan ende 1, X eller 2 i næste kamp. Jeg tror stadig på, at det er et fifty-fifty opgør. Vi tager til Silkeborg faste i kødet på at vinde, fastslår Skjern-træneren.