Kasper Irming stopper karrieren efter KIF-redning

Efter at KIF Kolding reddede sig endnu en sæson i den bedste håndboldrække, mister holdet nu en af profilerne.

Med syv mål for KIF Kolding i den tredje og afgørende kamp om en plads i den bedste række mod TM Tønder leverede Kasper Irming et flot punktum på sæsonen.

Sejren over Tønder i fredags betød, at KIF Kolding sikrede sig endnu en sæson i den bedste danske håndboldrække.

Nu fortæller Kasper Irming i en pressemeddelelse, at han efter 13 år som professionel stopper karrieren ved udgangen af den netop overståede sæson.

- Efter mange år i professionel håndbold har jeg nu besluttet at indstille karrieren. Det er en beslutning, der har været undervejs i de seneste par sæsoner, og den har ikke været let.

- Håndbold har fyldt meget i mit og min families liv, og det er svært at give slip på. Men nu er tidspunktet rigtigt for mig, siger Kasper Irming.

Foruden et par landskampe har Kasper Irming på klubplan spillet for Aarhus håndbold, KIF Kolding København og Skanderborg. I alt har han optrådt 189 gange for KIF.

For Kasper Irming er det blevet til to danske mesterskaber - i 2014 og 2015. Derudover har han været ligatopscorer.

- Når jeg kigger tilbage på min tid som professionel håndboldspiller, fylder både op- og nedture minderne, og samlet set har jeg lært en masse af begge dele.

- Det, jeg tager med videre, er langt større og vigtigere end det, der kan puttes i pokalskabet - holdkammeraterne, klubfølelsen, opbakningen fra fans, oplevelserne, alle de mange timers træning og ikke mindst den enorme gejst og glæde, der ligger i at lykkes.

- Jeg har nydt de gode tider og lært af de svære, siger han.

KIF Kolding-direktør Christian Phillip er ærgerlig over at miste bagspilleren.

- Jeg vil gerne takke Kasper for hans store indsats - især i de sidste svære kampe, hvor presset har været enormt.

- Yderligere accepterer jeg selvfølgelig hans beslutning med den dybeste respekt. Det kræver både mod og grundige overvejelser at tage så svær en beslutning, lyder det fra direktøren.