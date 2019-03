Kasper Hjulmand stopper øjeblikkeligt i FC Nordsjælland

Kasper Hjulmands farvel til FC Nordsjælland kommer en smule tidligere, end det hidtil har været udmeldt.

Superligaklubben meddeler på sin hjemmeside, at cheftræneren stopper med øjeblikkelig virkning.

I stedet bliver det Flemming Pedersen, som skal føre nordsjællænderne gennem resten af sæsonen.

Pedersen, som indtil mandag var ansat som teknisk direktør, skulle efter planen have overtaget til sommer.

FC Nordsjælland har ikke tabt en fodboldkamp af betydning, siden 2018 blev til 2019. De gode præstationer sørgede for, at FCN kvalificerede sig til mesterskabsslutspillet, der begynder i den kommende weekend.

Timingen for trænerskiftet er derfor rigtig netop nu, mener sportschef Carsten V. Jensen.

- Kasper sender nu stafetten videre til Flemming på bedste vis via fantastisk trænerarbejde.

- Nu kan vi angribe et slutspil, hvor vi har alt at vinde, og ambitionen må være at gøre det bedre end i sidste sæsons slutspil, hvor vi fik to sejre og tre uafgjorte i ti kampe.

- Lige nu er derfor et godt udgangspunkt for at starte på det nye kapitel. Det synes både vi, Kasper og Flemming, siger han til FCN's hjemmeside.

Helt fortid i superligaklubben er Hjulmand dog tilsyneladende ikke. FCN skriver, at Hjulmand vil stå til rådighed "på konsulentbasis" i resten af sæsonen.

Desuden skal han nu besøge akademiet Right to Dream i Ghana, hvor han skal lave en rapport om den videre udvikling af akademiet og FCN.

Hjulmand kan se tilbage på endnu en imponerende periode i det nordsjællandske.

Han vendte hjem til FCN i 2016 efter et kort ophold i bundesligaklubben Mainz 05. I sidste sæson førte han et purungt FCN-hold til bronze.

Klubbens storhedstid stod han også bag, før han drog sydpå. I 2012 vandt Nordsjælland guld med Hjulmand ved roret, og året efter blev det til sølv.