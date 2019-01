Kasper Hjulmand stopper i FC Nordsjælland til sommer

FC Nordsjælland har et halvt år til at finde ud af, hvem der skal erstatte Kasper Hjulmand som cheftræner.

Superligaklubben FC Nordsjælland skal have fundet en ny cheftræner, som kan tiltræde i klubben til sommer.

Her stopper klubbens nuværende cheftræner, Kasper Hjulmand, når hans kontrakt udløber. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi anser Kasper Hjulmand for at være en fremragende fodboldtræner og et fantastisk menneske, som på alle måder matcher med klubben her.

- Men i vores tætte dialog er det blevet tydeligt for os, at Kasper ønsker og føler sig klar til en ny udfordring, mens vi fra klubbens side gerne vil have en afklaring på, hvem der skal stå i spidsen for vores superligahold efter sommer, siger FCN-sportschef Carsten V. Jensen.

Allerede i weekenden kunne Hjulmand have været fortid i Farum-klubben, da han var på besøg i en udenlandsk klub, oplyser FC Nordsjælland.

Den udenlandske klub er ikke angivet med navn, men søndag skrev BT og belgiske medier, at Hjulmand var topkandidat til det ledige trænersæde i Anderlecht, og at danskeren allerede var enig med den belgiske storklub om en kontrakt.

Det var under forudsætning af, at Anderlecht kunne indgå en aftale med FC Nordsjælland om at købe Hjulmand ud af kontrakten i Farum.

- Vores indgangsvinkel til det var, at vi var åbne for at finde en løsning, som alle parter kunne være tilfredse med. Det viste sig desværre ikke at være muligt klubberne imellem med den korte tidsramme, som viste sig at være til rådighed, siger Carsten V. Jensen.

Senere søndag endte Anderlecht med at ansætte Fred Rutten som cheftræner i stedet.

FC Nordsjælland vil både kigge internt og eksternt efter Hjulmands afløser. Det vigtigste er, at han passer ind i FC Nordsjællands strategi, der blandt andet bygger på at bruge mange egenudviklede spillere, siger sportschefen.

- Det eneste, vi med 100 procent sikkerhed kan sige nu, er, at vi kommer til at bevare den klare linje, vi har i vores måde at gøre tingene på både på og uden for banen i FC Nordsjælland.

- Vi har sikret os god tid til at håndtere opgaven grundigt, og vi ved, vi har en dygtig og dedikeret mand i spidsen indtil sommer, siger Carsten V. Jensen.

Hjulmand har været cheftræner i FC Nordsjælland siden 1. januar 2016. Han stod også i spidsen for klubben fra 2011-2014.

I sin første periode førte han klubben til DM-guld og DM-sølv, mens han i sin anden periode som cheftræner hentede bronzemedaljer i sidste sæson.