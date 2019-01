Karabatic trodser lægens dom og tripper for VM-comeback

Frankrig kan måske snart forstærke truppen med en prominent håndboldstjerne.

Ifølge den franske avis Le Parisien er Nikola Karabatic på vej tilbage i den franske VM-trup.

Mikkel Hansens holdkammerat i Paris Saint-Germain skulle allerede lørdag ankomme til Berlin, hvor Frankrigs hold befinder sig.

Det er ikke meningen, at han skal i aktion i Frankrigs kamp lørdag aften mod Serbien.

Derimod skal Nikola Karabatic testes søndag, hvor Frankrig har spillefri.

Frankrig sled fredag aften hårdt for sejren i den første gruppekamp, hvor holdet knebent vandt 24-22 over Brasilien.

Efter sejren fik de franske spillere i omklædningsrummet besked om, at Nikola Karabatic snart ville ankomme til basen i Berlin.

Den 1,96 meter høje bagspiller var ikke med i den franske VM-trup på 17 spillere, men blev for en sikkerheds skyld skrevet ind i bruttotruppen på 28 spillere.

Landstræner Didier Dinart kan foretage tre udskiftninger under VM i Danmark og Tyskland.

- Hvis det viser sig, at han kan spille, ville det være en skam, hvis vi ikke havde skrevet ham ind på listen med 28 navne, siger Dinart.

Nikola Karabatic blev opereret i foden i oktober, og det blev dengang meldt ud af PSG, at han ikke kunne nå at blive klar til VM. Kroppen skulle have lov at hvile, lød det.

Det vil blive ottende gang i karrieren, at Nikola Karabatic deltager i en VM-slutrunde, hvis han kommer med i truppen.

Og ifølge Le Parisien er det ikke længere et spørgsmål om, men snarere hvornår Nikola Karabatic træder ind på banen ved VM.