Kanonrunde sender Kjeldsen i top-6 i Holland

Den danske golfspiller Søren Kjeldsen sluttede KLM Open af på fornem vis med en runde i seks slag under par.

Efter en turnering med op- og nedture sluttede den danske golfspiller Søren Kjeldsen søndag KLM Open af med manér.

Danskeren gik fjerde og sidste runde i seks slag under par og endte på en delt sjetteplads i den hollandske turnering, 12 slag under par.

Den 43-årige nordjyde lavede syv birdies og en enkelt bogey på søndagens runde.

Kjeldsen startede også turneringen godt, da han torsdag gik første runde i fem slag under par.

Fredag måtte danskeren dog gå i klubhuset med en runde i to slag over par, hvilket sendte ham et stykke ned på førertavlen.

Det fik Kjeldsen derimod rettet en smule op på lørdag med en runde i tre slag under par, inden han altså spillede sine bedste 18 huller søndag.

Turneringen blev vundet af kinesiske Ashun Wu, der sluttede af i 16 slag under par.

Søren Kjeldsen var den eneste tilbageværende dansker i turneringen, efter at Lasse Jensen og Jeff Winther fredag ikke klarede cuttet til weekendens afgørende runder.

KLM Open blev spillet for første gang helt tilbage i 1912, dengang under navnet Dutch Open.

Turneringen har været en del af European Tour, siden turneringsserien blev etableret i 1972.