Kane vil score lige så mange mål som Messi

Harry Kane mener, at Lionel Messi og Cristiano Ronaldo motiverer andre angribere ved at score mange mål.

Lionel Messi har allerede scoret otte mål i denne sæson, heriblandt et hattrick mod PSV i Champions League.

Barcelona-stjernen har scoret over 500 mål for FC Barcelona og har sammen med Cristiano Ronaldo vist vejen frem for alle angribere i verden.

Det fortæller Tottenham-angriberen inden onsdagens Champions League-kamp i London, hvor Lionel Messi og Barcelona kommer på visit.

- Han har sat standarden. Messi og Cristiano Ronaldo har overgået den normale standard, når de scorer 50 eller 60 mål per sæson.

- Som angriber vil jeg gerne matche det. Han har bestemt sat standarden for resten af os, og det gør han stadig, siger Harry Kane ifølge AFP.

Englænderen, der blev topscorer ved sommerens VM-slutrunde, vil gerne øge sit eget målgennemsnit, så det kommer i nærheden eller endda overgår Lionel Messis.

- Det motiverer mig til at blive endnu bedre og udvikle mig, og forhåbentlig kan jeg score lige så mange - hvis ikke flere - end ham, siger Harry Kane.

Onsdagens fodboldkamp kommer også til at dreje sig om Lionel Messi, og især om hvordan Tottenham skal dæmme op for argentineren.

- Det er en stor test for os. Som spiller vil du gerne spille mod de bedste i verden, og det er Messi bestemt. Han er en fantastisk spiller, og vi vil gøre alt for at stoppe ham, siger Harry Kane.

Tottenham tabte sin første kamp i Champions League med 1-2 ude til Inter.