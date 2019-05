Kæmpe forløsning for hårdt prøvet KIF-direktør

HÅNDBOLD: KIF-direktør Christian Phillip har været ansat i KIF Kolding i mindre end fire måneder. Det må have været som at blive ansat som forlystelseschef i et tivoli, hvor alle forlystelserne er rustet op.

Fredagens sejr over TM Tønder på 33-28 sikrede KIF endnu en sæson i landets bedste håndboldrække, og direktøren uddelte krammere til højre og venstre i minutterne efter kampen.

- Det er en kæmpe, kæmpe lettelse og en enorm forløsning, sagde Christian Phillip.

- Det betyder, at vi kan begynde at arbejde med de planer, vi har lagt. Vi kan begynde at kigge ind i en strategi og kigge ind i at få lukket alle de sponsoraftaler. Begynde at se frem mod en ny sæson og lægge planer. Vi har nærmest bare slukket ildebrande. Nu kan vi komme i gang med at arbejde rigtigt, sagde KIF-direktøren.

Fra på mandag begynder arbejdet, som direktøren selv sagde, for alvor. Og det er et arbejde, der ser ud til at være enormt efter en sæson, hvor KIF har sat penge til, fordi klubben har haft alt for få sponsorindtægter i forhold til udgifter.

Det skal ændres nu. Men først skulle overlevelsen i ligaen fejres.